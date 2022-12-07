Суд заочно арештував екс-нардепа БПП Грановського

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому нардепу від БПП Олександру Грановському. Його звинувачують в організації злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

"Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"( 99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн гривень, а саме народному депутату України VIII скликання", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього народного депутата від БПП Олександра Грановського.

Як зазначили в САП, після затримання обвинуваченого, який перебуває у міжнародному розшуку, та не пізніше ніж через 48 годин з часу доставки до суду, суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Що відомо про справу

За даними слідства, в березні - грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами, приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод".

Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн гривень.

Серед підозрюваних також:

заступник директора та начальник відділу припортового заводу,

власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми,

довірена особа народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України),

організатор цієї схеми - народний депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України) (посади вказані на момент вчинення злочину).

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, про оголошення Олександра Грановського в розшук стало відомо ще в листопаді.