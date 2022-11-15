Дело почти на 100 млн гривен. Экс-нардепа Грановского объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Александра Грановского. Его считают организатором коррупционной схемы на сумму 93,3 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)", - говорится в сообщении.

Что известно о деле

21 октября 2022 НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины, которого считают организатором коррупционной схемы на 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству) по ч.3 ст.27 ч. 2 ст.28 ч.2 ст. 364 УКУ.

Следствие установило, что экс-нардеп организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически снабжение обеспечивало этим компаниям "ОПЗ".

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, из-за нее "ОПЗ" недополучил доход около 93,3 млн грн.

В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении еще четырем участникам схемы, а именно: доверенному лицу экс-нардепа, замдиректору "ОПЗ", начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод" и владельцу компании-нерезидента-участницы коррупционной схемы.

Доверенное лицо экс-нардепа и владельца компании-участника схемы объявили в розыск.

Что касается самого организатора схемы, то, поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК.

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