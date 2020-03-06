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Керівництво Одеського припортового порту підозрюють у розкраданні понад 90 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     06.03.2020 - 10:57
Керівництво Одеського припортового порту підозрюють у розкраданні понад 90 млн гривень
Фото: Одеський припортовий завод (РБК-Україна)

Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива за заниженими цінами

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру двом керівникам Одеського припортового заводу в нанесенні 93,3 млн гривень збитку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Також підозра повідомили довіреній особі народного депутата 8-го скликання, який виступив організатором схеми, і власнику компанії-нерезидента. Дії всіх чотирьох осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

"Довірена особа народного депутата України 8-го скликання організував схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеної компанії за цінами нижче ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям з реального сектора економіки за конкурентними цінами. Однак фізично поставки забезпечував цим компаніям ОПЗ, - повідомили в НАБУ.

Як зазначили правоохоронці, посадові особи ОПЗ були затримані. На даний момент вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Місцезнаходження інших двох фігурантів на даний момент не встановлено.

Нагадаємо, обвинувальні акти стосовно заступника глави "Нафтогаз України" Сергія Переломи та заступника голови "Одеського припортового заводу" Миколи Щурикова були направлені в суд у 2016 році. Їх звинувачують у розтратах понад 200 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що ВАКС обрав запобіжний захід трьом особам, підозрюваним у дачі неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України (ФДМУ). Чиновники пропонували голові ФДМУ 5 млн доларів за призначення "певного" директора ОПЗ.

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