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Суд арестовал митрополита Павла

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Пятница 14 июля 2023 22:09
Суд арестовал митрополита Павла Фото: митрополит УПЦ МП Павел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.

По ее словам, суд принял решение изменить меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа.

Также ему предоставили возможность внести залог в размере более 33 миллиона гривен.

Как отмечал прокурор во время судебного заседания, митрополит Павел нарушил возложенные на него обязательства, поскольку он общался с одним из свидетелей по его делу. с

Дело митрополита Павла

Напомним, 1 апреля 2023 года митрополиту Павлу сообщили о подозрении в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ). Украинские правоохранители провели обыски в доме экс-наместника Лавры.

Позже суд решил поместить митрополита Павла под домашний арест, а также определил для него ряд обязательств, в том числе ношение электронного браслета.

Ему уже несколько раз продлевали меру пресечения, последний раз - до 31 августа.

При этом вчера СБУ вручила экс-наместнику Лавры новое подозрение, поскольку он отрицал существование Украины как суверенного государства и назвал агрессию РФ против нашей страны "гражданским конфликтом".

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УПЦ МП Суд Мера пресечения
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