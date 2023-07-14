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Суд заарештував митрополита Павла

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П'ятниця 14 липня 2023 22:09
Суд заарештував митрополита Павла Фото: митрополит УПЦ МП Павло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила речник Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

За її словами, суд прийняв рішення змінити запобіжний захід митрополиту Павлу з домашнього арешту на утримання під вартою до 14 серпня.

Також йому надали можливість внести заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Як зазначав прокурор під час судового засідання, митрополит Павло порушив покладені на нього зобов'язання, оскільки він спілкувався з одним з свідків у його справі.

Справа митрополита Павла

Нагадаємо, 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу повідомили про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправдання збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ). Українські правоохоронці провели обшуки у будинку екс-намісника Лаври.

Пізніше суд вирішив помістити митрополита Павла під домашній арешт, а також визначив для нього низку зобов'язань, зокрема, носіння електронного браслета.

Йому вже кілька разів продовжували запобіжний захід, востаннє - до 31 серпня.

При цьому вчора СБУ вручила екс-наміснику Лаври нову підозру, оскільки він заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію РФ проти нашої країни "громадянським конфліктом".

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УПЦ МП Суд Запобіжний захід
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