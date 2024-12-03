ua en ru
Вт, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Суд арестовал экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Емельянова

Киев, Вторник 03 декабря 2024 20:58
UA EN RU
Суд арестовал экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Емельянова Фото: Артур Емельянов, адвокат (facebook.com/Artur Yemelyanov)
Автор: Иван Носальский

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову в виде содержания под стражей. Его подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Согласно решению суда, Емельянов будет находится в следственном изоляторе как минимум до 30 января.

При этом суд решил не предоставлять подозреваемому возможность внести залог.

Дело Емельянова

Напомним, сегодня, 3 декабря, источники РБК-Украина сообщили, что украинские правоохранители задержали бывшего заместителя главы Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, который работает адвокатом.

Как выяснили в Государственном бюро расследований, Емельянов является участником преступной группы, его подозревают во взяточничестве.

Группа, в которую входил Емельянов, могла за взятки выносить “нужные” решения. Это касалось преимущественно хозяйственных споров.

Теперь бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда грозит до 12 лет тюремного заключения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Высший хозяйственный суд Украины Мера пресечения
NEWS
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели