Суд арестовал экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Емельянова
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову в виде содержания под стражей. Его подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Согласно решению суда, Емельянов будет находится в следственном изоляторе как минимум до 30 января.
При этом суд решил не предоставлять подозреваемому возможность внести залог.
Дело Емельянова
Напомним, сегодня, 3 декабря, источники РБК-Украина сообщили, что украинские правоохранители задержали бывшего заместителя главы Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, который работает адвокатом.
Как выяснили в Государственном бюро расследований, Емельянов является участником преступной группы, его подозревают во взяточничестве.
Группа, в которую входил Емельянов, могла за взятки выносить “нужные” решения. Это касалось преимущественно хозяйственных споров.
Теперь бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда грозит до 12 лет тюремного заключения.
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