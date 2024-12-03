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Суд заарештував ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова

Київ, Вівторок 03 грудня 2024 20:58
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Суд заарештував ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова Фото: Артур Ємельянов, адвокат (facebook.com/Artur Yemelyanov)
Автор: Іван Носальський

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Згідно з рішенням суду, Ємельянов перебуватиме у слідчому ізоляторі як мінімум до 30 січня.

При цьому суд вирішив не давати підозрюваному можливість внести заставу.

Справа Ємельянова

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, джерела РБК-Україна повідомили, що українські правоохоронці затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова, який працює адвокатом.

Як з'ясували у Державному бюро розслідувань, Ємельянов є учасником злочинної групи, його підозрюють у хабарництві.

Група, до якої входив Ємельянов, могла за хабар виносити "потрібні" рішення. Це стосувалося переважно господарських спорів.

Наразі колишньому заступнику голови Вищого господарського суду загрожує до 12 років ув'язнення.

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