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Суд арестовал мужчину, который пытался подпалить детей в Харьковской области

Четверг 30 ноября 2023 16:27
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Суд арестовал мужчину, который пытался подпалить детей в Харьковской области Фото: суд арестовал мужчину, который пытался подпалить детей в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Иван Носальский

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который облил бензином и пытался подпалить детей в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Как напомнили правоохранители, 40-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту покушения на умышленное убийство двух или более малолетних лиц.

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток", - добавляют в прокуратуре.

Что предшествовало

Напомним, 28 ноября стало известно, что мужчина в селе Станичное облил пятерых детей - четырех девочек и одного парня - бензином и подпалил.

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Никто из детей не пострадал - их одежда чудом не загорелась.

Мужчину задержали сразу же после инцидента.

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