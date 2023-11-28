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В Харьковской области мужчина облил детей бензином и подпалил: его задержали (видео)

Вторник 28 ноября 2023 20:45
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В Харьковской области мужчина облил детей бензином и подпалил: его задержали (видео) Иллюстративное фото: в Харьковской области мужчина облил детей бензином и подпалил (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В селе Станичное Харьковской области пьяный мужчина сегодня, 28 ноября, вечером облил детей бензином, а позже попытался их подпалить. Злоумышленника задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления Национальной полиции Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

"Видео с камер наблюдения шокирует - взрослый мужчина пристает к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючую жидкость и поджигает. К счастью дети успели сбежать", - написал Болвинов.

Он уточнил, что четверо девочек и парень сидели за столом, когда к ним подошел местный безработный. Самой младшей потерпевшей одиннадцать лет, а самому старшему - семнадцать.

Как отметил Болвинов, дети не пострадали - их одежда чудом не загорелась. После инцидента потерпевших отвезли в больницу для дополнительного осмотра.

По его словам, у полиции есть информация о том, что подозреваемый был в нетрезвом состоянии.

Причины нападения пока неизвестны. Действия мужчины квалифицировали как покушение на убийство двух или больше лиц, в том числе малолетних детей.

Напомним, ранее стало известно, что под Киевом приемная мать избивала ребенка. Для этого она использовала хромированную трубу.

Инцидент произошел в одном из детских домов семейного типа в Киевской области.

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