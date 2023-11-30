ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суд заарештував чоловіка, який намагався підпалити дітей у Харківській області

Четвер 30 листопада 2023 16:27
UA EN RU
Суд заарештував чоловіка, який намагався підпалити дітей у Харківській області Фото: суд заарештував чоловіка, який намагався підпалити дітей в Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіка, який облив бензином і намагався підпалити дітей у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

Як нагадали правоохоронці, 40-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом замаху на навмисне вбивство двох чи більше малолітніх осіб.

"Суд задовольнив клопотання сторони звинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб", - додають у прокуратурі.

Що передувало

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що чоловік у селі Станичне облив п'ятьох дітей - чотирьох дівчаток і одного хлопця - бензином і підпалив.

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Ніхто з дітей не постраждав - їхній одяг дивом не спалахнув.

Чоловіка затримали відразу після інциденту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков бензин діти Суд Запобіжний захід
NEWS
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
DAILY
Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"