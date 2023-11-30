Суд заарештував чоловіка, який намагався підпалити дітей у Харківській області

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіка, який облив бензином і намагався підпалити дітей у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram .

Як нагадали правоохоронці, 40-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом замаху на навмисне вбивство двох чи більше малолітніх осіб.

"Суд задовольнив клопотання сторони звинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб", - додають у прокуратурі.

Що передувало

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що чоловік у селі Станичне облив п'ятьох дітей - чотирьох дівчаток і одного хлопця - бензином і підпалив.

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Ніхто з дітей не постраждав - їхній одяг дивом не спалахнув.

Чоловіка затримали відразу після інциденту.