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Суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у замаху на координатора С14 Мазура

Новини » Суспільство    03.11.2018 - 16:36
Фото: підозрюваний (facebook.com)
Фото: підозрюваний (facebook.com)

Сьогодні очікується обрання запобіжного заходу ще трьом підозрюваним у здійсненні злочину

Бориспільський міськрайонний суд Київської області призначив два місяці перебування у СІЗО двом підозрюваним у замаху на координатора С14 Сергія Мазура. Про це РБК-Україна розповів координатор С14 Сергій Мазур.

"Сьогодні по всіх п’ятьох буде прийняте рішення. По двох підозрюваних вже рішення є. Це два виконаці - Олег Акімов та Андрій Павленко. Це два місяці у СІЗО обом", - сказав він.

Він також додав, що наразі триває засідання стосовно обрання запобіжного заходу третьому підозрюваному.

"Третє засідання затягується, тому що будуть дивитися ше відео обшуку, як вилучали ці боєприпаси", - зазначив Мазур.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у суботу, 3 листопада, суд обиратиме запобіжний захід для підозрюваних в замаху на координатора С14 Сергія Мазура.

За словами Ценова, правоохоронці проситимуть суд про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нагадаємо, у Чернігівській області під час обшуку в одного з підозрюваних у вчиненні замаху на громадського активіста координатора С14 Сергія Мазура правоохоронці вилучили арсенал зброї.

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