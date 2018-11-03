ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Суд обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у замаху на координатора С14

Новини » Суспільство    03.11.2018 - 20:31
Фото: підозрюваний (facebook.com)
Фото: підозрюваний (facebook.com)

Третього підозрюваного взято під варту із можливістю внесення застави

Бориспільський міськрайонний суд Київської області сьогодні, 3 листопада, обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у замаху на коррдинатопа С14 Сергія Мазура у вигляді перебування у СІЗО із альтернативою внесення застави у розмірі 145 тис. гривень. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Facebook-сторінку Мазура.

"Бальянов Руслан - третій, хто поїхав на СІЗО з можливістю вийти під заставу у розмірі 145 тисяч грн. Це той, хто продав Акімову та іншим двом його колегам гранату", - написав Мазур.

Мазур також зазначив, що до цього Бальянова вже неодноразово притягували до відповідальності.

"При обшуку у нього знайдено гранату та чужі (імовірно, вкрадені) речі, появу яких він не зміг пояснити. Зараз уже триває засідання по четвертому, ще одному виконавцю", - додав Мазур.

Нагадаємо, раніше Бориспільський міськрайонний суд Київської області призначив два місяці перебування у СІЗО двом підозрюваним у замаху на координатора С14 Сергія Мазура.

Суд обере запобіжний захід для підозрюваних у замаху на координатора С14 Мазура Правоохоронці вилучили арсенал зброї у підозрюваних в замаху на координатора С14 Мазура
Новини України С14
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся