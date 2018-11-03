Суд обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у замаху на координатора С14

Фото: підозрюваний (facebook.com)

Третього підозрюваного взято під варту із можливістю внесення застави

Бориспільський міськрайонний суд Київської області сьогодні, 3 листопада, обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у замаху на коррдинатопа С14 Сергія Мазура у вигляді перебування у СІЗО із альтернативою внесення застави у розмірі 145 тис. гривень. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Facebook-сторінку Мазура.

"Бальянов Руслан - третій, хто поїхав на СІЗО з можливістю вийти під заставу у розмірі 145 тисяч грн. Це той, хто продав Акімову та іншим двом його колегам гранату", - написав Мазур.

Мазур також зазначив, що до цього Бальянова вже неодноразово притягували до відповідальності.

"При обшуку у нього знайдено гранату та чужі (імовірно, вкрадені) речі, появу яких він не зміг пояснити. Зараз уже триває засідання по четвертому, ще одному виконавцю", - додав Мазур.

Нагадаємо, раніше Бориспільський міськрайонний суд Київської області призначив два місяці перебування у СІЗО двом підозрюваним у замаху на координатора С14 Сергія Мазура.