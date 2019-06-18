Суд виніс вирок кримським татарам по "справі Хибз ут-Тахрір"

Фото: Теймур Абдуллаєв (facebook.com/crimeansolidarity)

Кримських татар засудили до термінів від 12 до 17 років колонії

Північно-Кавказький окружний військовий суд міста Ростов-на -Дону (Росія) виніс вирок п'ятьом учасникам організації "Хибз ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, брати Теймур і Узеір Абдулаєви, Рустем Ісмаїлов, Еміл Джемаденов і Айдер Салединов засуджені до термінів від 12 до 17 років колонії суворого режиму.

Суд і слідство встановили, що Теймур Абдуллаєв у березні 2014 року організував в Сімферополі клітинку "Хізб ут-Тахрір". У ній були і інші підсудні.

За версією слідства, керуючи осередком, Абдуллаєв проводив збори членів для вивчення ідеології їх організації, вів пропагандистську роботу серед населення, а також постачав брошурами інших учасників.

Осередок мав високу ступінь організованості і діяла максимально таємно, відзначило слідство. Передбачуваних її учасників затримали в 2015-2016 роках в Севастополі, Ялті, Бахчисараї та Сімферополі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня. Судові засідання проходило в закритому режимі.

За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, 23-х заарештованих російськими силовиками кримських татар доставили в Ростов. Їх планують розподілити по російським СІЗО.