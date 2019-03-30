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Заарештованих кримських татар перевезли в Росію, - Клімкін

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 15:58
Заарештованих кримських татар перевезли в Росію, - Клімкін
Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Кримських татар планують розподілити по СІЗО

Кримських татар, які були заарештовані 27 березня російськими силовиками в окупованому Криму, перевезли у Ростов-на-Дону (Російська Федерація). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра зовнішніх справ України Павла Клімкіна у Twitter.

За словами Клімкіна, 23-х заарештованих російськими силовиками кримських татар вже доправили в Ростов. Їх планують розподілити по російським СІЗО.

"23-х кримських татар, затриманих у Криму у середу під час облав ФСБ на їхні домівки, перевезли до Ростова. Є інформація, що їх планують розподілити по СІЗО Ростовської області. Працюємо над отриманням консульського доступу якнайшвидше", - зазначив глава українського МЗС.

Заарештованих кримських татар перевезли в Росію, - Клімкін

Український уповноважений з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що заарештованих кримських татар збираються розподілити по СІЗО Ростовської області.

"Їх (кримських татар - ред.) розподілять у п‘ять СІЗО Ростовської області. Три слідчих ізолятора знаходяться у Ростові, два - у передмісті", - написала Денісова у Facebook.

Заарештованих кримських татар перевезли в Росію, - Клімкін

Нагадаємо, раніше адвокат Едем Семедляєв повідомив, що заарештованих кримських татар могли вивезти з окупованого Криму в Російську Федерацію. Російські силовики відмовляються коментувати дану інформацію.

Додамо, 27 березня в ході незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня.

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