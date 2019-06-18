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Суд вынес приговор крымским татарам по "делу Хибз ут-Тахрир"

Новости » Общество    18.06.2019 - 14:53
Суд вынес приговор крымским татарам по "делу Хибз ут-Тахрир"
Фото: Теймур Абдуллаев (facebook.com/crimeansolidarity)

Крымских татар приговорили к срокам от 12 до 17 лет колонии

Северо-Кавказкий окружной военный суд города Ростов-на -Дону (Россия) вынес приговор пяти участникам организации "Хибз ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, братья Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмаилов, Эмил Джемаденов и Айдер Салединов приговорены к срокам от 12 до 17 лет в колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, что Теймур Абдуллаев в марте 2014 года организовал в Симферополе ячейку "Хизб ут-Тахрир". В ней состояли и остальные подсудимые.

По версии следствия, руководя ячейкой, Абдуллаев проводил собрания членов для изучения идеологии их организации, вел пропагандистскую работу среди населения, а также снабжал брошюрами других участников.

Ячейка имела высокую степень организованности и действовала максимально скрытно, отметило следствие. Предполагаемых ее участников задержали в 2015-2016 годах в Севастополе, Ялте, Бахчисарае и Симферополе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение об аресте всех задержанных к 15 мая. Судебные заседание проходило в закрытом режиме.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, 23-х арестованных российскими силовиками крымских татар доставили в Ростов. Их планируют распределить по российским СИЗО.

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