Суд відновив на посаді першого заступника генпрокурора Голомшу

Фото: Микола Голомша (uapatriot org)

Голомша був звільнений за законом про очищення влади

Окружний адміністративний суд міста Києва поновив на посаді першого заступника Генерального прокурора Миколу Голомшу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, Голомша був звільнений за законом про очищення влади.

"На думку суду, при проведенні люстрації ... повинен бути дотриманий індивідуальний характер такої відповідальності, тобто провина працівника має бути доведена в кожному конкретному випадку", - йдеться в повідомленні.

Генеральна прокуратура України в якості відповідача не надав суду доказів того, що Він своїми діями сприяв узурпації влади президентом Віктором Януковичем, або має відношення до підриву основ національної безпеки й оборони, або порушення прав і свобод.

"Розглянувши справу за позовом Миколи Голомші до Генпрокуратури, постановив визнати протиправним та скасувати наказ ГПУ про його звільнення з посади першого заступника Генерального прокурора і ухвалила відновити Голомшу на посаді", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, розгляд цієї справи тривав з листопада 2014 року і пов'язаний, зокрема, загальної навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній генеральний прокурор Віталій Ярема звільнив одного заступника генпрокурора і ще 131 співробітника ГПУ в рамках виконання закону україни "Про очищення влади".

Крім того, в жовтні 2014 року Ярема звільнив свого першого заступника Миколу Голомшу. Голомша після втечі президента України Віктора Януковича був призначений першим заступником генерального прокурора, але в кінці червня 2014 року колишній генпрокурор Віталій Ярема вивів його за штат.