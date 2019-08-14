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Суд восстановил Голомшу в должности первого замгенпрокурора

Новости » Общество    14.08.2019 - 15:36
Суд восстановил Голомшу в должности первого замгенпрокурора
Фото: Николай Голомша (uapatriot org)

Голомша был уволен по закону об очищении власти

Окружной административный суд города Киева восстановил на должности первого заместителя Генерального прокурора Николая Голомшу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, Голомша был уволен по закону об очищении власти.

"По мнению суда, при проведении люстрации ... должен быть соблюден индивидуальный характер такой ответственности, то есть вина работника должна быть доведена в каждом конкретном случае", - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура Украины в качестве ответчика не предоставила суду доказательств того, что Голомша своими действиями способствовал узурпации власти президентом Виктором Януковичем, или имеет отношение к подрыву основ национальной безопасности и обороны, или нарушения прав и свобод.

"Рассмотрев дело по иску Николая Голомши к Генпрокуратуре, постановил - признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его увольнении с должности первого заместителя Генерального прокурора и принял восстановить Голомшу в должности", - говорится в сообщении.

Отметим, рассмотрение данного дела длилось с ноября 2014 года и связан, в частности, общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывший генеральный прокурор Виталий Ярема уволил одного заместителя генпрокурора и еще 131 сотрудника ГПУ в рамках исполнения закона "Об очищении власти".

Кроме того, в октябре 2014 года Ярема уволил своего первого заместителя Николая Голомшу. Голомша после побега президента Украины Виктора Януковича был назначен первым заместителем генерального прокурора, но в конце июня 2014 года бывший генпрокурор Виталий Ярема вывел его за штат.

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