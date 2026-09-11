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Суд отправил под стражу еще двух подозреваемых по делу экскомбата "Магуры"

18:35 11.09.2026 Пт
1 мин
Суд принял жесткие решения для экссиловиков
aimg Сергей Козачук
Суд отправил под стражу еще двух подозреваемых по делу экскомбата "Магуры" Фото: Александр Ширшин (facebook.com/a.shyrshyn)
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Двум военным и экссиловикам, подозреваемым в подбрасывании наркотиков бывшему комбату "Магуры" Александру Ширшину, избрали меру пресечения. Их отправили под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Детали судебного решения

Печерский районный суд избрал меры пресечения двум военнослужащим и бывшим правоохранителям - Гармашу и Лымарю.

Подозреваемых отправили под стражу до 8 ноября, залог для каждого составляет 12,6 миллионов гривен.

Следствие подозревает мужчин в том, что они могли подбросить наркотические вещества в автомобиль бывшего командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александра Ширшина.

Что известно о деле Ширшина

Напомним, в Харькове разразился громкий скандал с участием военнослужащего и бывшего комбата 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина.

Полицейские остановили его автомобиль и заявили об изъятии наркотических веществ.

Сам военный утверждает, что наркотики ему подбросили во время проверки, называя события спланированной провокацией, тогда как в Нацполиции уже назначили служебную проверку действий правоохранителей.

Накануне суд также пересмотрелмеру пресечения для третьего подозреваемого по этому делу - Алиева. Его заключили под стражу до 8 ноября с правом внесения залога в размере 14 миллионов 976 тысяч гривен.

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