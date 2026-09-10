Суд избрал меру пресечения военному по делу об "подставе" экскомбата "Магуры"
Военнослужащему Алиеву, подозреваемому в подбрасывании наркотиков в автомобиль бывшего комбата 47-й бригады "Магура" Александра Ширшина, избрали меру пресечения. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Детали решения суда
Печерский районный суд Киева отправил подозреваемого под стражу до 8 ноября 2026 года. В то же время суд определил альтернативу в виде залога - размер залога составляет 14 миллионов 976 тысяч гривен.
Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона защиты, объясняя требование возможным разглашением государственной тайны и данных о дислокации воинской части.
Прокурор Офиса генпрокурора Сергей Новиков настаивал на открытом разбирательстве, однако суд поддержал позицию адвокатов.
Что известно о подозреваемом
Адвокаты Алиева подчеркнули, что дело имеет "сильный политический окрас".
Защита подавала ходатайство о передаче военнослужащего на поруки, отмечая, что у него звание Героя Украины.
Что предшествовало
Напомним, в конце августа в Харькове разразился скандал с участием бывшего командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина.
Полиция остановила его автомобиль и заявила об обнаружении наркотических веществ.
Сам военнослужащий категорически возразил вину, назвав события вокруг экскомбата "Магуры" спланированной провокацией. В Нацполиции тогда обещали провести детальную служебную проверку действий правоохранителей.
Уже в начале сентября правоохранительные органы задержали трех действующих военнослужащих отдельного штурмового полка.
Следствие выяснило, что задержанные являются бывшими полицейскими, подбросившими наркотики в машину Ширшина.
По данным расследования, за эксподразделенным командиром длительное время осуществляли слежку, чтобы организовать основание.