Экс-комбату "Магуры" могли подбросить наркотики: полиция отреагировала на скандал

В Харькове произошел скандал с участием военнослужащего, которого остановила полиция и заявила об изъятии наркотических веществ. Защитник называет события спланированной провокацией, а в Национальной полиции обещают провести проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военнослужащего Артема Ширшина и сообщения Нацполиции.

Версия военнослужащего

По словам военного, его остановка была основанием, а на месте сразу появились лица, похожие на сотрудников СБУ, которые впоследствии предоставили удостоверение оперативников Нацполиции.

Он сообщил, что ему подбросили траву и весы, в связи с чем инкриминируют ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств).

"Во время ожидания появились еще пару пакетов травы вокруг машины... провели следственные действия и "изъятие". Нашли еще пакеты с порошками и таблетками в местах, о которых я даже не знал", - сообщил Ширшин.

Кроме этого, военнослужащий отметил, что выехавший для его задержания экипаж полиции по дороге попал в ДТП.

Реакция и позиция Нацполиции

В полиции подтвердили факт остановки автомобиля в Харькове на основе поступивших данных от Военной службы правопорядка (ВСП).

Во время осмотра правоохранители обнаружили свертки.

По данным ведомства:

Водитель во время распаковки заявил, что обнаруженный пакет и его содержимое ему не принадлежат.

Следователи изъяли два зип-пакета с веществом растительного происхождения и направили их на экспертизу.

Исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что ситуацию детально анализируют.

"Оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении одного из военнослужащих будет безотлагательно проверена. В том числе и то, как появилась эта информация в ВСП", - отметил Цуцкиридзе.

Он добавил, что руководству полиции Харьковщины поручено комплексно выяснить все обстоятельства и проверить утверждение военнослужащего.