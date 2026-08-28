Экс-комбату "Магуры" могли подбросить наркотики: полиция отреагировала на скандал
В Харькове произошел скандал с участием военнослужащего, которого остановила полиция и заявила об изъятии наркотических веществ. Защитник называет события спланированной провокацией, а в Национальной полиции обещают провести проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военнослужащего Артема Ширшина и сообщения Нацполиции.
Версия военнослужащего
По словам военного, его остановка была основанием, а на месте сразу появились лица, похожие на сотрудников СБУ, которые впоследствии предоставили удостоверение оперативников Нацполиции.
Он сообщил, что ему подбросили траву и весы, в связи с чем инкриминируют ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств).
"Во время ожидания появились еще пару пакетов травы вокруг машины... провели следственные действия и "изъятие". Нашли еще пакеты с порошками и таблетками в местах, о которых я даже не знал", - сообщил Ширшин.
Кроме этого, военнослужащий отметил, что выехавший для его задержания экипаж полиции по дороге попал в ДТП.
Реакция и позиция Нацполиции
В полиции подтвердили факт остановки автомобиля в Харькове на основе поступивших данных от Военной службы правопорядка (ВСП).
Во время осмотра правоохранители обнаружили свертки.
По данным ведомства:
- Водитель во время распаковки заявил, что обнаруженный пакет и его содержимое ему не принадлежат.
- Следователи изъяли два зип-пакета с веществом растительного происхождения и направили их на экспертизу.
Исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что ситуацию детально анализируют.
"Оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении одного из военнослужащих будет безотлагательно проверена. В том числе и то, как появилась эта информация в ВСП", - отметил Цуцкиридзе.
Он добавил, что руководству полиции Харьковщины поручено комплексно выяснить все обстоятельства и проверить утверждение военнослужащего.
Скандал вокруг "Хартии"
Напомним, ранее вокруг военнослужащих 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" разгорелся публичный скандал.
Тогда один из военнослужащих подразделения заявил о проблемах с командованием и высказал претензии по организации службы.
Впрочем, в руководстве "Хартии" и в командовании Нацгвардии отрицали обвинения, отметив, что внутренние проверки не подтвердили нарушений, а подразделение продолжает выполнять боевые задачи по назначению.
Также в Украине продолжают выявлять случаи коррупции среди чиновников оборонной сферы.
В частности, недавно глава Николаевского областного ТЦК отстранен от должности из-за подозрения во взяточничестве. По данным следствия, чиновник требовал 15 тысяч долларов за отсрочку от мобилизации.