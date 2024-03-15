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Суд отклонил просьбу Трампа о закрытии дела по секретным документам

США, Пятница 15 марта 2024 00:42
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Суд отклонил просьбу Трампа о закрытии дела по секретным документам Фото: экс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В четверг, 14 марта, федеральный судья отклонил просьбу Дональда Трампа о закрытии уголовного дела по обвинению в незаконном владении секретными документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение окружного судьи штата Флорида Айлин Кэннон было вынесено через несколько часов после слушания, на котором его адвокаты утверждали, что главное обвинение по делу является слишком расплывчатым.

Судья Кэннон, которую, к слову, на должность назначил Трамп, постановила, что этот вопрос "заслуживает серьезного рассмотрения", но не должен решаться на данный момент.

Дело против Трампа по секретным документам

В августе 2022 года ФБР обнаружило в имении Трампа Мар-а-Лаго ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив после сложения полномочий президента США. В частности, Трамп признался, что имел доступ к секретному документу по Ирану.

9 июня 2023 года прокуратура США предъявила экс-президенту обвинения по 37 пунктам по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Трамп не признал свою вину.

Федеральный судья назначил судебное разбирательство по этому делу на 20 мая 2024 года.

Это одно из четырех уголовных дел, с которыми столкнулся лидер республиканцев, пытаясь вернуться в Белый дом на президентских выборах в США 5 ноября этого года. В целом против политика выдвинуто 91 обвинение.

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Дональд Трамп
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