В США начался судебный процесс по дисквалификации Трампа на выборах 2024 года, - СМИ
В штате Колорадо в понедельник, 30 октября, начался судебный процесс, который должен определить, будет ли бывший президент США Дональд Трамп дисквалифицирован на выборах 2024 года из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия в 2021 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что аналогичные иски на Трампа подали группы правозащитников в Мичигане и Миннесоте, но дело в Колорадо - первое, которое уже направили в суд.
Экс-президент США отрицает причастность к противоправным действиям во время штурма Капитолия 6 января 2021 толпы его сторонниками, которые хотели помешать Конгрессу засвидетельствовать победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года.
Социологические опросы свидетельствуют, что Трамп является лидером в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии, поэтому ожидают, что в следующем году будет повторно соревноваться с Джо Байденом Джо Байден официально объявил, что будет соревноваться на выборах президента США в 2024 году.
Его оппоненты надеются лишить Трампа пути к победе, дисквалифицировав его, но многие правовые эксперты называют эту стратегию маловероятной.
Эти дела поднимают в значительной степени непроверенные юридические вопросы, и даже если истцы победят, последнее слово, вероятно, останется за Верховным судом США, в котором доминирует консервативное большинство, включающее трех назначенцев Трампа.
Иск в Колорадо преследует цель запретить главному избирательному чиновнику штата вносить Трампа в избирательный бюллетень.
Отмечается, что судья окружного суда штата Колорадо Сара Уоллес отклонила уже пять отдельных ходатайств Трампа и его союзников о закрытии дела, в последний раз - 25 октября.
Судебные дела против Трампа
Против Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыву выборов 2020 года и неправомерному распоряжению секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме того, накануне президентских праймериз 2024 года начнется суд над Трампом по делу о штурме Капитолия.
Несколько недель назад некоторые фигуранты дела о подрыве выборов просили о передаче дела в федеральный суд, адвокаты Трампа заявляли, что он тоже так поступит. Дело в том, что округ Фултон называют "оплотом демократов", тогда как в федеральном суде среди присяжных больше республиканцев.
Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.
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