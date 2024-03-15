Суд відхилив прохання Трампа про закриття справи щодо секретних документів

У четвер, 14 березня, федеральний суддя відхилив прохання Дональда Трампа про закриття кримінальної справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення окружного судді штату Флорида Айлін Кеннон було винесено через кілька годин після слухання, на якому його адвокати стверджували, що головне звинувачення у справі є занадто розпливчастим.

Суддя Кеннон, яку, до слова, на посаду призначив Трамп, постановила, що це питання "заслуговує на серйозний розгляд", але не повинно вирішуватися на даний момент.

Справа проти Трампа щодо секретних документів

У серпні 2022 року ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго низку документів з грифом "секретно", які він мав здати до Національного архіву після складання повноважень президента США. Зокрема, Трамп зізнався, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану.

9 червня 2023 року прокуратура США висунула екс-президенту звинувачення за 37 пунктами у справі щодо неналежного зберігання секретних документів. Трамп не визнав свою провину.

Федеральний суддя призначив судовий розгляд у цій справі на 20 травня 2024 року.

Це одна з чотирьох кримінальних справ, з якими зіткнувся лідер республіканців, намагаючись повернутися до Білого дому на президентських виборах у США 5 листопада цього року. Загалом проти політика висунуто 91 звинувачення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.