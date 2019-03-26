Суд не задовольнив позов до президента щодо відсутності повноважень по зверненню про Томос

Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом до президента України щодо встановлення відсутності повноважень глави держави втручатися у діяльність церкви та релігійних організацій, зокрема, шляхом підписання та направлення звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Так, розглянувши матеріали справи, суд відмовив у задоволенні позову.

Зазначимо, рішення набирає законної сили в строки і у порядку, передбаченому ст.255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коментуючи позов проти президента щодо звернення до Вселенського патріархату для отримання автокефалії УПЦ, у прес-службі заявили що це питання відповідає національним інтересам.

Зазначалося, що питання надання Томосу для Української православної церкви (УПЦ) є питанням національної безпеки.

РБК-Україна писало, що "Неурядова організація верховенство права" проти президента України Петра Порошенка подала позов в суд за те, що він звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія для надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.