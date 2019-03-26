Суд не удовлетворил иск к президенту относительно отсутствия полномочий по обращению о Томосе

Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску к президенту Украины относительно установления отсутствия полномочий главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Так, рассмотрев материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска.

Отметим, решение вступает в законную силу в сроки и в порядке ст.255 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что комментируя иск против президента относительно обращения к Вселенскому патриархату для получения автокефалии УПЦ в пресс-службе заявили, что это вопрос отвечает национальным интересам.

Отмечалось, что вопрос предоставления Томоса для Украинской православной церкви (УПЦ) является вопросом национальной безопасности.

РБК-Украина писало, что "Неправительственная организация верховенство права" против президента Украины Петра Порошенко подала иск в суд за то, что он обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею для предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.