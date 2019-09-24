Суд зняв арешт з "вертолітного майданчика" Януковича

Київський апеляційний суд скасував арешт конгрессно-виставкового центру "Парковий", який називають вертолітним майданчиком екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 5 вересня.

Зазначається, що суд скасував рішення від 5 квітня 2019 року, яким на "Парковий" наклали арешт і передали його для управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів.

На думку Київського апеляційного суду, прокуратура не довела, що "Парковий" повинен бути речовим доказом і пов'язаний з розслідуванням, яке стосується порушень під час його будівництва.

Також правоохоронці нібито не обґрунтували необхідність арешту, а в самому розслідуванні не повідомлялося про підозру ні одній людині.

Нагадаємо, Голосіївський суд Києва наклав арешт на конгрессно-виставковий центр "Парковий", який називають вертолітним майданчиком екс-президента Віктора Януковича.

Раніше повідомлялося, що на початку лютого прокуратура міста Києва внесла в суд нове клопотання про арешт вертолітного майданчика та передачу її в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.