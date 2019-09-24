Суд снял арест с "вертолетной площадки" Януковича

Киевский апелляционный суд отменил арест конгрессно-выставочного центра "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда от 5 сентября.

Сообщается, что суд отменил решение от 5 апреля 2019 года, которым на "Парковый" наложили арест и передали его для управления Национальному агентству по розыску и менеджменту активов.

По мнению Киевского апелляционного суда, прокуратура не доказала, что "Парковый" должен быть вещественным доказательством и связан с расследованием, которое касается нарушений во время его строительства.

Также правоохранители якобы не обосновали необходимость ареста, а в самом расследовании не сообщалось о подозрении ни одному человеку.

Напомним, Голосеевский суд Киева наложил арест на конгрессно-выставочный центр "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что в начале февраля прокуратура города Киева внесла в суд новое ходатайство об аресте вертолетной площадки и передачу ее в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.