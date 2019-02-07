Прокуратура Києва внесе до суду клопотання про арешт вертолітного майданчика Януковича

Фото: Вертолітний майданчик (acebook.com/LlutsenkoYuri)

Прокуратура готує клопотання до суду про передачу цього майна в управління АРМА

Прокуратура міста Києва внесе в суд нове клопотання про арешт вертолітного майданчика і передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Повідомляється, що юридичні власники КВЦ "Парковий", розташованого на Парковій дорозі в Києві, з допомогою судових рішень намагаються усунути від управління цим майном АРМА " і КП "Центр організації дорожнього руху".

Так, Господарський суд міста Києва 24 січня 2019 року за позовом "Амадеус Ко" виніс рішення, яким заборонив АРМА і КП "Центр організації дорожнього руху" вчиняти будь-які дії з управління цим майном.

Крім того, 6 лютого 2019 рік Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання адвоката "Амадеус Ко" і зобов'язав АРМА повернути зазначений об'єкт нерухомості у користування юридичній власнику. При цьому заходи забезпечення у вигляді арешту майна із забороною відчуження суд не скасував, заявили в прокуратурі.

Таким чином, не погоджуючись з прийнятими рішеннями, столична прокуратура готує нове клопотання до суду про арешт цього майна і передачі його в управління АРМА.

Нагадаємо, в КМДА повідомили, що вертолітний майданчик намагаються повернути колишньому президенту Віктору Януковичу. Національне агентство України з питань розшуку та управління корупційними активами передало КВЦ "Парковий" комунальному підприємству "Центр організації дорожнього руху".