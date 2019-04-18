Суд арештував "вертолітний майданчик Януковича"

Фото: Вертолітний майданчик (acebook.com/LlutsenkoYuri)

Також суд прийняв рішення про передачі майданчика в управління АРМА

Голосіївський суд Києва наклав арешт на конгресно-виставковий центр "Парковий", який називають вертолітним майданчиком екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.

Так, суд заборонив користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою, площею 2,0722 га, площею 0,1117 га та нерухомим майном з усім невід'ємним технічним і побутовим оздобленням, розташованих на вказаних ділянках - будівлю № 3 (літера "В") у тому числі площа котельні - 63,9 кв. м. загальною площею 1516,7 кв. м., будівля № 1 (літера "А") у тому числі приміщення центру обробки даних "Парковий", площею 2562, 6 кв. м., конгресно-виставковий центр з підземним паркінгом, площею 15440,7 кв. м., загальною площею 20107, 6 кв. м., будівля № 2 (літера Б) загальною площею 395 кв. м. дизельна електростанція (літера "Г") загальною площею 233,5 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, Паркова дорога, 16а.

Суд також ухвалив передати вказане майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Раніше повідомлялося, що на початку лютого прокуратура міста Києва внесла в суд нове клопотання про арешт вертолітного майданчика і передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.