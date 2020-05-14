Суд зняв арешт з судна РФ, яке незаконно видобувало пісок в Чорному морі

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження

Один з районних судів Одеси скасував арешт російського судна, яке незаконно добувало пісок у заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними Офісу генпрокурора, судно було арештоване 16 липня 2018 року за клопотанням прокуратури Автономної Республіки Крим для забезпечення відшкодування збитків через нелегальний видобуток природних копалин на понад 140 млн гривень.

Зазначається, що суддя одного з судів Одеси 13 травня 2020 року виніс рішення про скасування арешту на судно. Прокуратура АР Крим буде оскаржувати незаконне судове рішення в Апеляційному суді Одеської області. Було розпочато кримінальне провадження за фактом постановлення суддею завідомо неправосудного рішення.

"Після передислокації органу досудового розслідування - Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі з Одеси до Херсону, достовірно знаючи про непідсудність справи районному суду м. Одеси, адвокати власника у березні 2020 року звернулись саме до цього суду", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, у квітні 2018 року суд заарештував російське судно-земснаряд у справі про незаконний видобуток піску в Каркінітській затоці Чорного моря для відшкодування збитків. Правоохоронці встановили, що незаконний видобуток вело судно компанії Trans Maritime Services.

Також РБК-Україна писало, що у Миколаївській області викрили підприємця, який у промислових масштабах незаконно видобував пісок. Незаконно видобутий пісок підприємець використовував у дорожньому будівництві та будівельних розчинах.

Автор: Дмитро Левицький