Суд снял арест с судна РФ, незаконно добывавшего песок в Черном море

Иллюстративное фото (wikimedia by Тихончик)

Прокуратура открыла уголовное производство

Один из районных судов Одессы отменил арест российского судна, которое незаконно добывало песок в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным Офиса генпрокурора, судно было арестовано 16 июля 2018 года по ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым для обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых на более 140 млн гривен.

Отмечается, что судья одного из судов Одессы 13 мая 2020 года вынес решение об отмене ареста на судно. Прокуратура АР Крым будет обжаловать незаконное судебное решение в Апелляционном суде Одесской области. Было начато уголовное производство по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения.

"После передислокации органа досудебного расследования - Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе из Одессы в Херсон, достоверно зная о неподсудности дела районному суду г. Одессы, адвокаты владельца в марте 2020 года обратились именно к этому суду", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в апреле 2018 года суд арестовал российское судно-земснаряд по делу о незаконной добыче песка в Каркинитском заливе Черного моря для возмещения убытков. Правоохранители установили, что незаконную добычу вело судно компании Trans Maritime Services.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области разоблачили предпринимателя, который в промышленных масштабах незаконно добывал песок. Незаконно добытый песок предприниматель использовал в дорожном строительстве и строительных растворах.

Автор: Дмитро Левицький