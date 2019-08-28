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СБУ викрила підприємця на незаконному видобутку піску на 23 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 06:47
СБУ викрила підприємця на незаконному видобутку піску на 23 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підприємець незаконно добув 310 тис. тонн піску

У Миколаївській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили підприємця, який у промислових масштабах незаконно видобував пісок для використання у дорожньому будівництві та будівельних розчинах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що після вичерпання ресурсу піщаного кар’єру його власник самовільно зайняв розташовані поруч земельні ділянки сільськогосподарського призначення, переважно державної власності. За його вказівками на цих ділянках без спеціального дозволу знято шар родючого ґрунту. Дії підприємця призвели до зміни рельєфу та розширили межі кар’єру, внаслідок чого подальше використання сільськогосподарських земель стало неможливим.

Наразі задокументовано, що ділок, порушуючи встановлені законодавством правила використання надр, незаконно добув 310 тис. тонн піску загальною вартістю понад 23 млн гривень.

За матеріалами СБУ комерсанту повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним інтересам), ч. 2 ст. 240 (порушення встановлених правил використання надр, яке створило небезпеку для життя і здоров’я людей та довкілля) та ст. 254 Кримінального кодексу України (безгосподарське використання земель).

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила у Кривому Розі посадовців одного з публічних акціонерних товариств на протиправній діяльності щодо забруднення навколишнього середовища і відкрили справу за фактом екоциду.

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