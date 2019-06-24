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Суд зняв арешт з майна Продана

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 17:48
Суд зняв арешт з майна Продана
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Слідчий суддя Максим Вишняк прийняв рішення ще 29 травня

Солом'янський районний суд міста Києва зняв арешт з майна колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Слово і Діло".

Як повідомляється, слідчий суддя Максим Вишняк прийняв рішення ще 29 травня, проте в реєстрі результати клопотання опублікували 21 червня.

"Суд скасував арешт трьох квартир, майнових прав на дві квартири, житловий будинок нежитлове приміщення у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, суд наклав арешт на квартиру загальною площею 107,7 кв.м., яка була зареєстрована на сестру Продана Валентину Когут, на житловий будинок матері, майнові права на дві квартири доверернного особи Продана, дві двокімнатні квартири площадьями 82,2 і 76, 8 кв. м, а також на нежитлове приміщення площею 206 кв. м.

Нагадаємо, Мирослава Продана підозрювали у незаконному збагаченні, а саме у володінні двома квартирами в елітній київській новобудові вартістю 6,7 млн гривень, двома будинками в Туреччині вартістю 78 млн гривень, а також трьома автомобілями представницького класу загальною вартістю 3,4 млн гривень.

Раніше Солом'янський райсуд столиці зняв електронний браслет з колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана, а також повернув йому паспорт.

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