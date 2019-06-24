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Суд снял арест с имущества Продана

Новости » Общество    24.06.2019 - 17:48
Суд снял арест с имущества Продана
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Следственный судья Максим Вишняк принял решение еще 29 мая

Соломенский районный суд города Киева снял арест с имущества бывшего руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Слово и Діло".

Как сообщается, следственный судья Максим Вишняк принял решение еще 29 мая, однако в реестре результаты ходатайства опубликовали 21 июня. 

"Суд отменил арест трех квартир, имущественных прав на две квартиры, жилой дом и нежилое помещение в уголовном производстве", - говорится в сообщении. 

Отметим, суд наложил арест на квартиру общей площадью 107,7 кв.м., которая была зарегистрирована на сестру Продана Валентину Когут, на жилой дом матери, имущественные права на две квартиры доверернного лица Продана, две двухкомнатные квартиры площадьями 82,2 и 76, 8 кв.м, а также на нежилое помещение площадью 206 кв.м.

Напомним, Мирослава Продана подозревали в незаконном обогащении, а именно во владении двумя квартирами в элитной киевской новостройке стоимостью 6,7 млн гривен, двумя домами в Турции стоимостью 78 млн гривен, а также тремя автомобилями представительского класса общей стоимостью 3,4 млн гривен.

Ранее Соломенский райсуд столицы снял электронный браслет с бывшего руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, а также вернул ему загранпаспорт. 

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