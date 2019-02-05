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Суд зняв електронний браслет з Продана

Новини » Політика    05.02.2019 - 10:27
Суд зняв електронний браслет з Продана
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продану також повернули закордонний паспорт

Солом'янський районний суд зняв електронний браслет з колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрюється у незаконному збагаченні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Повідомляється, що суд продовжив Продану термін дії процесуальних обов'язків, проте зняв електронний браслет і повернув закордонний паспорт. В САП уточнили, що прокурори наполягали на протилежному.

"Фактично судом надано можливість підозрюваному безконтрольно пересуватися і виїжджати за кордон. Мотиви прийнятого рішення в даний час не відомі, оскільки оголошено лише короткий його текст. Згідно з КПК України рішення слідчого судді оскарженню не підлягає", - додали в САП.

Суд зняв електронний браслет з Продана

 

Нагадаємо, в грудні суд відпустив Продана на поруки. Пізніше стало відомо про арешт частини його майна.

Зазначимо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні, а саме у володінні двома квартирами в елітній київській новобудові вартістю 6,7 млн гривень, двома будинками в Туреччині вартістю 78 млн гривень, а також трьома автомобілями представницького класу загальною вартістю 3,4 млн гривень.

 

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Новини України ДФСэлектронный браслетМирослав Продан
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