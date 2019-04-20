НБУ оскаржить ще одне рішення суду на користь Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

В НБУ занепокоєні результатами розгляду судових справ в судах першої інстанції

Національний банк України оскаржить рішенням Печерського районного суду м. Києва від 20 квітня про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку", отриманими до входження держави в капітал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ на сторінці у Facebook.

Зокрема, зазнається, що "Ігор Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов’язання добровільно, незважаючи на важкі наслідки, які українська держава змушена понести внаслідок його дій".

"Задля уникнення солідарної відповідальності, у вересні 2017 року він звернувся до суду з вимогою розірвати зазначені договори поруки. Сьогоднішнє судове рішення на користь Ігоря Коломойського не набрало законної сили і, безумовно, буде оскаржено в апеляційному порядку", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Повідомляється, що Національний банк занепокоєний результатами розгляду судових справ в судах першої інстанції, адже "це рішення вже третє не на користь держави за останні три дні".

"Чергове рішення суду створює правову невизначеність, а, отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому. Це рішення суду також ускладнює захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих банку та державі колишніми власниками "ПриватБанку", - додав Григорчук.

Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня ухвалив чергове рішення щодо процедури націоналізації "ПриватБанку".

За даними прес-служби, суд повністю задовільнив позов підконтрольної колишньому акціонеру "ПриватБанку" Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.