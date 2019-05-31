ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд пом'якшив запобіжний захід Мангеру

Новини » Суспільство    31.05.2019 - 10:32
Суд пом'якшив запобіжний захід Мангеру
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд подовжив запобіжний захід Мангеру до 1 липня

У Шевченківському районному суді міста Києві подовжили запобіжний захід підозрюваному в замовленні нападу Владиславу Мангеру на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Головуюча суддя Тетяна Притула прийняла рішення продовжити запобіжний захід Мангеру до 1 липня. Однак, дозволила Мангеру пересуваться у межах Херсонської області без дозволу слідства.

Зазначимо, прокурор подав клопотання щодо продовження запобіжного заходу Мангеру до 1 липня. Адвокат Андрій Мурашкін просив суд частково задовольнити клопотання і дозволити Мангеру покидати територію Херсону без згоди слідства. Таким чином, суддя частково задовольнила клопотання прокурора.

Нагадаємо, в квітні слідство змінило підозру Мангеру з замовного вбивства Катерини Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. До цього його звинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві, яке передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

На сьогодні підозрюваний зобов'язаний носити електронний браслет. При цьому він може виїжджати за межі Херсона тільки з відома слідчого.

Мангеру сьогодні можуть продовжити запобіжний захід Суд відмовив ГПУ в доступі до даних телефону журналістки Бердинських
Новини України Катерина ГандзюкСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся