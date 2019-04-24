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Мангеру змінили підозру у справі Гандзюк

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 23:39
Мангеру змінили підозру у справі Гандзюк
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Тепер Голову Херсонської ОДА підозрюють в замовленні не убивства Гандзюк, а побиття

Генеральна прокуратура Україна оголосила нову підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру у справі громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Як інформує РБК-Україна, про це пише "Слідство.Інфо", посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що тепер Мангера підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу).  Санкція такого злочину передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

До цього голову Херсонської облради обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві Гандзюк, що загрожувало би позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.

Нагадаємо, раніше ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше було повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

Повідомлялось, що, серед інших, змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку. Також прокуратура змінила підозру ймовірним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському, над яким триває суд.

Додамо, що Владиславу Мангеру намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного. Крім того, суд його залишив на посаді голови Херсонської облради.

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