Суд смягчил меру пресечения Мангеру

Фото: Владислав Мангер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд продлил меру пресечения Мангеру до 1 июля

В Шевченковском районном суде города Киеве продлили меру пресечения подозреваемому в заказе нападения Владиславу Мангеру на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Председательствующая судья Татьяна Притула приняла решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Однако, позволила Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Отметим, прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля. Адвокат Андрей Мурашкин просил суд частично удовлетворить ходатайство и разрешить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

Напомним, в апреле следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого его обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

На сегодня подозреваемый обязан носить электронный браслет. При этом он может выезжать за пределы Херсона только с ведома следователя.