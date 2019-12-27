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Суд сьогодні розгляне апеляцій на арешт екс-"беркутівців"

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 09:15
Суд сьогодні розгляне апеляцій на арешт екс-"беркутівців"
Фото: колишні "беркутівці" (graty.me)

Апеляції на арешт екс-"беркутівців" розглянуть сьогодні о 12:00

Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні щодо екс-"беркутівців". Про це повідомляє прес-служба суду.

Апеляції розглянуть сьогодні о 12:00, зал судового засідання № 201.

Раніше повідомлялось, що екс-"беркутівців" можуть потрапити у списки на обмін полоненими.

РБК-Україна писало, що Київ і ОРДЛО погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Обмін повинен відбутися 29 грудня.

До цього Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.

Також Святошинський районний суд міста Києва відпустив з-під варти екс-"беркутівця" Олександра Маринченко, обвинуваченого в розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Також повідомлялося, що в список на обмін з ОРДЛО був включений фермер Микола Бутрименко, який здав бойовикам "ДНР" 10 українських військових. Повідомлялося, що Бутрименко поїхав у Маріупольське СІЗО, і сьогодні або завтра його заберуть співробітники Служби безпеки.

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