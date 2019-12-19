Суд звільнив з-під арешту екс-"беркутівця"

Фото: Олександр Маринченко (УНІАН)

Також суддя продовжив арешт трьох екс-"беркутівцям" на два місяці

Святошинський районний суд міста Києва відпустив з-під варти екс-"беркутівця" Олександра Маринченко, обвинуваченого в розстрілі 48 активістів Евромайдана. Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук на засіданні в четвер, передає РБК-Україна.

Суд присяжних вирішив продовжити на 60 діб до 17 лютого утримання під вартою трьом екс-"беркутівцям" Павлу Аброськину, Сергію Зінченко та Олегу Янішевського.

У той же час, суд постановив зупинити звільнити з-під варти обвинуваченого Маринченко.

"Прокурором не надано переконливі докази, які могли б переконати об'єктивного спостерігача, що конкретно Маринченко міг здійснити осудні йому особливо тяжкі незаконні дії, пов'язані з насильством над потерпілими особами", - оголосив суддя своє рішення.

Маринченко відпущений під цілодобовий домашній арешт.

Ще один обвинувачуваний екс-"беркутівець" Сергій Тамтура був звільнений з-під варти за рішенням суду в липні поточного року. Йому на 2 місяці продовжено нічний домашній арешт.

Зазначимо, всі п'ять "беркутівців" звинувачують у розстрілі 48 активістів Евромайдана на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Суд над ними триває з 2016 року і знаходиться на стадії допиту свідків захисту.

Нагадаємо, 29 листопада Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року.

Крім того, 30 вересня в суд передали звинувачення щодо командира київського "Беркута". У січні 2014 року дії командира і його підлеглих призвели до травмування більше десятка осіб.