Суд РФ переніс засідання щодо чотирьох українських моряків

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Судове засідання відкладено до 9:00 16 січня

Суд у Росії переніс судове засідання щодо чотирьох незаконно затриманих українських моряків на 16 січня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Об'єднану групу громадського спостереження за дотриманням Конституційних свобод у РФ.

Повідомляється, що стосовно моряків Володимира Лісового, Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза і Владислава Костишина судове засідання відкладено до 9:00 16 січня.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви 15 січня продовжив до 24 квітня строк арешту 20 українським морякам.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцького, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка, Дениса Гриценка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чуліба, Юрія Без'язичного, Олега Мельничука, Андрія Артеменка, Андрія Эйдера і Василя Сорока

Лефортовський суд Москви відмовився передати на розгляд клопотання про продовження арешту затриманим в Керченській протоці українським морякам у військовий суд.

У свою чергу, затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

Раніше повідомлялося, що Лефортовський суд розділив моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день.