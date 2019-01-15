Суд РФ перенес заседание по четырем украинским морякам

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Судебное заседание отложено до 9:00 16 января

Суд в России перенес судебное заседание по четырем незаконно задержанным украинским морякам на 16 января. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Объединенную группу общественного наблюдения за соблюдением Конституционных свобод в РФ.

Сообщается, что в отношении моряков Владимира Лисового, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза и Владислава Костышина судебное заседание отложено до 9:00 16 января.

Напомним, Лефортовский суд Москвы 15 января продлил до 24 апреля срок ареста 20 украинским морякам.

Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Юрия Будзыло, Богдана Небылицы, Сергея Чулиба, Юрия Безъязычного, Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сорока.

Лефортовский суд Москвы отказался передать на рассмотрение ходатайства о продлении ареста задержанным в Керченском проливе украинским морякам в военный суд.

В свою очередь, задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд разделил моряков на несколько групп, чтобы вынести решение о продлении ареста в один день.