Суд в РФ залишив під арештом чотирьох українських моряків

Фото справа захоплених моряків (з відкритих джерел)

Моряки залишаться в СІЗО до 24 липня

Мосміськсуд відхилив скаргу на продовження арешту чотирьох з 24 українських військовополонених моряків. Про це заявив адвокат Олег Єлісєєв, повідомляють росЗМІ.

Він повідомив, що моряки залишаться в СІЗО до 24 липня. Засідання проходило в закритому режимі. Мова йде про моряків Владислава Костишина, Володимира Варімезе, Сергія Чулибу, Віктора Беспальченка.

"Постанову залишили без змін", - повідомив він.

Також сьогодні очікується рішення суду по апеляціях захисту моряків Романа Мокряка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска і Євгена Семідоцкого.

Раніше адвокат Микола Полозов повідомляв, що до військовополонених українських морякам не пускають адвокатів. Ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції.

РБК-Україна писало, що 10 травня Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків і кораблів. Голова засідання повідомив, що рішення очікується орієнтовно 25 травня.

Також заступник глави МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання звільнення захоплених РФ українських моряків і повернення трьох військово-морських суден є невідкладними.