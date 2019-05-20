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Суд в РФ залишив під арештом чотирьох українських моряків

Новини » Політика    20.05.2019 - 14:31
Суд в РФ залишив під арештом чотирьох українських моряків
Фото справа захоплених моряків (з відкритих джерел)

Моряки залишаться в СІЗО до 24 липня

Мосміськсуд відхилив скаргу на продовження арешту чотирьох з 24 українських військовополонених моряків. Про це заявив адвокат Олег Єлісєєв, повідомляють росЗМІ.

Він повідомив, що моряки залишаться в СІЗО до 24 липня. Засідання проходило в закритому режимі. Мова йде про моряків Владислава Костишина, Володимира Варімезе, Сергія Чулибу, Віктора Беспальченка.

"Постанову залишили без змін", - повідомив він.

Також сьогодні очікується рішення суду по апеляціях захисту моряків Романа Мокряка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска і Євгена Семідоцкого.

Раніше адвокат Микола Полозов повідомляв, що до військовополонених українських морякам не пускають адвокатів. Ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції.

РБК-Україна писало, що 10 травня Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків і кораблів. Голова засідання повідомив, що рішення очікується орієнтовно 25 травня.

Також заступник глави МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання звільнення захоплених РФ українських моряків і повернення трьох військово-морських суден є невідкладними.

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