Суд в РФ оставил под арестом четырех украинских моряков

Фото дело захваченных моряков (из открытых источников)

Моряки останутся в СИЗО до 24 июля

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста четырех из 24 украинских военнопленных моряков. Об этом заявил адвокат Олег Елисеев, сообщают росСМИ.

Он сообщил, что моряки останутся в СИЗО до 24 июля. Заседание проходило в закрытом режиме. Речь идет о моряках Владиславе Костышине, Владимире Варимезе, Сергее Чулибе, Викторе Беспальченко.

"Постановление оставили без изменений", - сообщил он.

Также сегодня ожидается решение суда по апелляциях защиты моряков Романа Мокряка, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско и Евгения Семидоцкого.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщал, что к военнопленным украинским морякам не пускают адвокатов. Эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции.

РБК-Украина писало, что 10 мая Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Председатель заседания сообщил, что решение ожидается ориентировочно 25 мая.

Также заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и возврат трех военно-морских судов является неотложным.