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До військовополонених українських моряків не пускають адвокатів

Новини » Суспільство    19.05.2019 - 21:53
До військовополонених українських моряків не пускають адвокатів
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

За словами Полозова, ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції

Адміністрацією СІЗО "Лефортово" допущена ситуація при якій вкрай ускладнений доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з військовополоненими українськими моряками. Про це заявив адвокат Микола Полозов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Полозова.

За його словами, стосовно військовополонених українських моряків, ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції.

"Адміністрацією СІЗО "Лефортово" допущена ситуація, при якій вкрай ускладнений доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними. Стосовно військовополонених українських моряків, ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції", - написав він.

До військовополонених українських моряків не пускають адвокатівДо військовополонених українських моряків не пускають адвокатів

Нагадаємо, раніше Полозов заявляв, що Російська Федерація зайняла дві різні позиції в судах по справі захоплення українських моряків та кораблів.

Адвокат Ілля Новіков в свою чергу додав, що позиція РФ на слуханнях трибуналу ООН вже зафіксована на папері, підписаної представником російського МЗС.

10 травня Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків і кораблів. Голова засідання повідомив, що рішення очікується орієнтовно 25 травня.

Крім того, заступник глави МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання звільнення захоплених РФ українських моряків і повернення трьох військово-морських суден є невідкладним.

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