Суд у РФ розпочне розгляд справи українського політв'язня Гриба на наступному тижні

Засідання відбудеться у наступний понеділок, 23 липня

У Росії на наступному тижні суд розпочне розгляд справи по суті українського політвязня Павла Гриба. Про це повідомив батько українця Ігор Гриб на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Так, засідання відбудеться у наступний понеділок, 23 липня у Північно-Кавказькому окружному військовому суді.

"23 липня 2018 року об 11.00 в "Северо - Кавказском окружном военном суде" м. Ростов-на-Дону почнеться перше судове засідання справи Павла Гриба по суті", - зазначив батько політв'язня.

Нагадаємо, на початку липня уповноважений з прав людини Росії у Ростовській області Анатолій Харковський заявив, що при утриманні в СІЗО-4 Ростова-на-Дону українця Павла Гриба не виявлено порушень.

Харковський зазначив, що медичне обслуговування українець отримує в повному обсязі. За його словами, у хлопця немає жодних претензій до адміністрації СІЗО-4 щодо умов утримання та медобслуговування.

При цьому адвокат Гриба заявила, що Павло не отримує лікування у в'язниці Російської Федерації. Захисниця інформувала, що українські консули поклали на рахунок Гриба кошти, на які він самостійно придбав ліки, але в останній раз він їх вживав у минулому році.