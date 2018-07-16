Суд в РФ начнет рассмотрение дела украинского политзаключенного Гриба на следующей неделе

Заседание состоится в следующий понедельник, 23 июля

В России на следующей неделе суд начнет рассмотрение дела по существу украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб на своей странице в соцсети Facebook.

Так, заседание состоится в следующий понедельник, 23 июля в Северо-Кавказском окружном военном суде.

"23 июля 2018 года 11:00 в "Северо-Кавказском окружном военном суде" г. Ростов-на-Дону начнется первое судебное заседание дела Павла Гриба по существу", - отметил отец политзаключенного.

Напомним, в начале июля уполномоченный по правам человека России в Ростовской области Анатолий Харьковський заявил, что при содержании в СИЗО-4 Ростова-на-Дону украинца Павла Гриба не обнаружено нарушений.

Харьковський отметил, что медицинское обслуживание украинец получает в полном объеме. По его словам, у парня нет никаких претензий к администрации СИЗО-4 относительно условий содержания и медобслуживания.

При этом адвокат Гриба заявила, что Павел не получает лечения в тюрьме Российской Федерации. Защитница информировала, что украинские консулы положили на счет Гриба средства, на которые он самостоятельно приобрел лекарства, но в последний раз он их употреблял в прошлом году.