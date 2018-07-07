В России заявляют об отсутствии нарушений при содержании украинца Гриба

В РФ опровергают информацию украинского омбудсмена об избиении и плохом самочувствии Гриба

Уполномоченный по правам человека России в Ростовской области Анатолий Харьковский заявил об отсутствии нарушений при содержании в СИЗО-4 Ростова-на-Дону украинца Павла Гриба. Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, Гриб прибыл из Краснодара, и по прибытии был освидетельствован медицинскими работниками. Харьковский подчеркнул, что медицинское обслуживание Гриб получает в полном объеме, а также, что каких-либо претензий к администрации СИЗО-4 на условия содержания и медицинское обслуживание у него нет.

Напомним, ранее адвокат Гриба заявила, что Павел не получает лечение в тюрьме Российской Федерации. Адвокат отметила, что украинские консулы положили на счет Гриба средства, на которые он самостоятельно приобрел лекарства, но в последний раз он их употреблял в прошлом году.

В четверг уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с нарушением прав арестованных украинских граждан Павла Гриба и Станислава Клыха. Денисова сообщила, что в ходе этапирования в пенитенциарное учреждение города Ростов-на-Дону Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями генконсульства Украины. Также стало известно, что 20-летний украинский политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не предоставляют необходимые лекарства.

Добавим, что в России опровергают данные украинского омбудсмена.