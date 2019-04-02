Суд дозволив заочне розслідування щодо Андрія Клюєва

Фото: Андрій Клюєв (ARD)

Колишній високопосадовець з оточення Януковича підозрюється в заволодінні державним майном

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва. Про це йдеться в ухвалі суду від 22 березня 2019 року.

Як зазначається в рішенні суду, Клюєв підозрюється у заволодінні в період травня 2010 року - квітня 2011 року чужим (державним) майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах.

За даними слідства Клюєв заволодів державними коштами на користь підприємств, де мав істотну частку. Зокрема, ВАТ "Завод напівпровідників" отримав на суму 170 млн грн, АТ "ВКП "Металіст" - 3,28 млн грн , ТОВ "Рекуперація свинцю" - 22 млн грн

У рішенні суду відзначається, що за інформацією СБУ, наразі Клюєв мешкає у Московській області Російської Федерації.

Як повідомляло РБК-Україна, у 20105 році. Генеральна прокуратура України (ГПУ) розпочала нове кримінальне провадження проти колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва за фактом привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, у 2019 році Європейський союз виключив екс-главу адміністрації президента та колишнього віце-прем'єра Андрія Клюєва з санкційного списку, в якому фігурують колишній президент Віктор Янукович і його оточення.